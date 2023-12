Lo studio di Livolsi & Partners: verso nuove relazioni tra imprese italiane e cinesi

(Teleborsa) - Al di là della politica e dell’uscita del nostro Paese dalla "Via della Seta", le imprese italiane e cinesi dettano la propria agenda economica e chiedono nuove forme di relazioni produttive e commerciali win win. Le esportazioni italiane in Cina hanno superato i 25 miliardi USD nei primi undici mesi del 2023,, guidate da componentistica industriale, prodotti farmaceutici ed abbigliamento.Il Governo cinese inoltre, ha intenzione di operare in maniera ancora più decisa per risolvere i problemi relativi alla recente bolla immobiliare, favorendo così una rapida ripresa dei consumi interni (post covid) e contribuendo a creare un ulteriore elemento di crescita del Paese. È quanto emerge da un’iniziativa promossa dalla Livolsi&Partners, i cui contenuti sono stati presentati durante il Convegno "", tenuto le settimane scorse presso il Senato in Roma.Nel dettaglio dell’analisi, (fonte Centro Studi ICCF – Italy China Council Foundation), i cui valori sono da confrontare con quelli molto negativi dell’anno precedente condizionati dal Covid, il Pil reale del colosso cinese è pari al +5,2% (previsionale sul 2023 al 5%). Sul lato della offerta i servizi crescono del +6%, la produzione industriale del +4%; su quello della domanda i consumi pro capite nominali sono pari al +9,2%, gli investimenti fissi nominali al +3,1%, in terreno negativo il contributo dal canale estero. Le imprese a capitale italiano in Cina e a Hong Kong SAR raggiungono le 2.267 unità per un fatturato di 37,5 miliardi di euro (dati 2021), con una netta prevalenza per settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio (43%), che precede servizi (14%) e macchinari e apparati meccanici (14%) (dati 2021). Circa le imprese italiane partecipate da grandi gruppi cinesi e di Hong Kong SAR, ammontano a 734, che realizzano un fatturato di oltre 31 milioni di euro. Esse operano principalmente nei servizi (30,9%), nell’industria manifatturiera (25,4%), nel commercio (24%) e nelle costruzioni e utilities (18,8%). Sono per quasi la metà concentrate in Lombardia (43,2%) seguite a distanza da Emilia-Romagna (11,1%), Lazio (10%), Piemonte (8,2%) e Veneto (7%).