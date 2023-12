Mercati europei positivi. Banche centrali protagoniste

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nel giorno tutto dedicato alle banche centrali. Poco fa la Bank of England ha lasciato invariati i tassi al 5,25%. Stessa cosa oggi con la banca centrale svizzera ha mantenuto invariato il costo del denaro. Ieri anche la Federal Reserve ha confermato i tassi annunciando tre tagli nel 2024. Oggi è attesa lache secondo gli addetti ai lavori dovrebbe mantenere i tassi invariati. Domani dalla, domani, la maggior parte degli addetti ai lavori si attende la fine dei tassi negativi, in Giappone, nel prossimo anno.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.035 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,59%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.avanza dello 0,57%, brilla, con un forte incremento (+1,85%), e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,18%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.461 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,91%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,66%.Su di giri(+4,07%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,28%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,62%.Crolla, con una flessione del 4,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,01%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,94%.di Milano,(+10,82%),(+10,51%),(+8,91%) e(+7,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,16%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,44%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.