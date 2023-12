Norvegia, banca centrale alza tassi a sorpresa

(Teleborsa) - La Banca centrale della Norvegia ha alzato il tasso di riferimento di 0,25 punti, portandolo al 4,5%, ma prevede di mantenerlo a questo livello “per un certo periodo”.La decisione, giunta a sorpresa, mira a combattere la persistente inflazione.I prezzi al consumo, nel mese di novembre, hanno registrato un allentamento maggiore delle aspettative: è salito 4,8% dal 4% precedente contro attese per un +4,9%. L'inflazione di fondo, l’indicatore a cui guarda la Norges Bank, è passato dal 6% al 5,8%. Il mercato si attendeva un dato invariato al 6%. La prossima decisione della Norges Bank è prevista per il 25 gennaio.Ieri, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse annunciando tre tagli nel 2024. Oggi è attesa la Banca centrale europea che secondo gli addetti ai lavori dovrebbe mantenere i tassi invariati. Sempre oggi la banca centrale svizzera ha mantenuto invariato il costo del denaro mentre dalla Bank of Japan, domani, la maggior parte degli addetti ai lavori si attende la fine dei tassi negativi, in Giappone, nel prossimo anno.