Piazza Affari in leggero rialzo. Corre DiaSorin, male le banche

(Teleborsa) -, zavorrata dalle banche, in una giornata positiva per i mercati europei. La BCE ha confermato il livello attuale del costo del denaro e l'orientamento sui, che. Quanto al tema del bilancio, si è decisa una riduzione dei reinvestimenti del PEPP dalla seconda metà del 2024, con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto a quanto indicato fino a novembre. ". In mezzo al processo di rialzo dei tassi e di taglio dei tassi, c'è un plateau, in cui lasciare i tassi invariati", ha detto la presidentenella conferenza stampa che ha seguito l'ultima riunione del 2023 del Consiglio direttivo di Francoforte."Leconsiderando che la Banca Centrale della Norvegia ha approvato un incremento di 25 punti base come ci si attendeva e la BOE e la BCE hanno deciso di non procedere con il taglio tassi fino all’inizio dell'anno prossimo", ha commentato David Zahn, Head of European Fixed Income di Franklin Templeton.Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,14%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,60%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+3,41%), che raggiunge 71,84 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +167 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con ilche si posiziona al 3,80%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,33%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 30.359 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.414 punti. In netto miglioramento il(+2,6%); con analoga direzione, balza in alto il(+3,56%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 4,07 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.819,2 milioni di euro, pari all'80,97% rispetto ai precedenti 2,25 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,08 miliardi di azioni del 14/12/2023.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 10,00% (alla vigilia dell'investor day). Su di giri(+5,62%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,42%. Effervescente, con un progresso del 4,48%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,04%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,89%. Sotto pressione, che accusa un calo del 4,52%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,45%, dopo l'annuncio di un'offerta per l'acquisizione del 73,9% di Abf Group),(+10,42%),(+9,77%) e(+8,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -21,26%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,34%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,20%.