Rally per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,34%), seduta effervescente per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

media capitalizzazione

Rai Way

Ftse SmallCap

Softlab

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 9.203,4, con uno scatto di 212,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 280, dopo una partenza a 284.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,42%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,53%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,82%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.