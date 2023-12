Tinexta guadagna il 13,45% dopo l'acquisizione della francese ABF Group

Tinexta

(Teleborsa) -per, che archivia la sessione in forte guadagno a quota 19,49 euro per azione, sopravanzando i valori precedenti del. La società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha annunciato questa mattina che è stata sottoscritta dalla controllata Warrant Hub una put option per, società francese tra i leader nel mercato della consulenza per l'ottenimento di finanziamenti a sostegno dell’innovazione e della crescita."L'acquisizione di ABF Group è- ha commentato l'AD Pier Andrea Chevallard - chedi Tinexta a posizionarsi tra i principali player nel mercato europeo, contribuendo attivamente al processo di digitalizzazione delle imprese. Con l'ingresso di ABF nel nostro Gruppo, la BU Business Innovation rafforza in maniera rilevante la propria presenza nel mercato francese della consulenza per la finanza agevolata, accrescendo la sua capacità di dialogo e di relazione con le maggiori realtà imprenditoriali europee".