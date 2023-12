UniCredit, downgrade di Oddo BHF a Neutral

UniCredit

(Teleborsa) - Gli analisti di Oddo BHF hanno tagliato lasu, banca italiana che fa parte del FTSE MIB, a "" da "Buy" con un target price a quota 34 euro per azione.Intanto,registra una flessione del 2,82% e, in una giornata di vendite sulle banche italiane, dopo i forti rialzi da inizio anno e in uno scenario di attese di tagli dei tassi di interesse. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,85 e successiva a 23,43. Resistenza a 24,78.