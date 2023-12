AbitareIn, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

AbitareIn

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(ada 8,5 euro per azione) e confermato la) su, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dell'esercizio al 30 settembre 2023 Gli analisti affermano che, nonostante i risultati annuali siano stati inferiori alle aspettative in termini assoluti, la società ha dimostrato, come previsto, la, con un margine operativo superiore al 28%, e soprattutto di ridurre significativamente l'indebitamento netto a seguito di un gran numero di consegne.In termini di prospettive, ilsarà "probabilmente", il che dovrebbe automaticamente tradursi in un ulteriore marcato aumento del debito a causa dell'aumento delle scorte di costruzione.Nonostante ciò, TP ICAP Midcap rimane ancora convinta che "la valutazione attuale sia lungi dal riflettere ladel Gruppo (oltre 1,2 miliardi di euro)".