AI Generativa: rischio o opportunità per la Cyber Security?

(Teleborsa) -sta prendendo sempredi un numero sempre più ampio di aziende. Unacondotta nell’ultimo trimestre del 2023 da, azienda di rilevanza mondiale nel campo della cyber security e produttore di uno degli antivirus più diffusi sul mercato, ha preso in esame un, rappresentativo del mercato italiano, ed ha rilevato chenel proprio lavoro quotidiano degli strumenti di. L’utilizzo più diffuso è quello di automazione di compiti ripetitivi e di gestione dei dati, ma anche il supporto nella redazione dei testi, dalle mail ai report, è una capacità molto sfruttata.Se da un lato l’utilità e le potenzialità rivoluzionarie di questa tecnologia sono chiare a tutti i livelli aziendali, dall’altro lae definita nelle norme aziendali "che l’utilizzo delle AI generativee verranno emessi regolamenti interni e norme per monitorare e tracciare l'attività di utilizzo di questa tecnologia” ha spiegato, general manager per Italia e mediterraneo di Kaspersky, durante la presentazione dello studio.D’Angelo ha poi continuato "sempreattraverso l'intelligenza artificiale anche i. Per noi questo tema è molto delicato perché riteniamo che l'intelligenza artificiale possa essere un grande ausilio alle attività IT e digitali in generale, ma sempre, che faccia da ombrello per tutti quelli che sono i temi legati alla, all'dell'intelligenza artificiale e soprattutto alla verifica che vengano rispettate tutte le indicazioni delle normative definite con la strategia aziendale".Il tema dellaè quindi unnon soltanto per i temi legati alampiamente approfondite nell’ultimo periodo, ma anche riguardo alla protezione deied alladi dipendenti e stakeholders. Se questi aspetti però sono in un certo senso responsabilità della governance aziendale, c’è un altro scenario in cui l’AI generativa può diventare uno: "alcuni dei possibili abusi che che sono ipotizzabili, ad esempio utilizzando strumenti come Chat GPT, sono la generazione di testi che potrebbero essere utilizzati con varie finalità, partendo da dei Prompt (le istruzioni utilizzate per far eseguire determinate azioni alla AI .ndr) che possono agevolare l'attaccante nel creare, oppure per fare attività, ovvero il, o ancora ad indurre a scaricareche consenta di penetrare nel sistema aziendale” ha spiegato, Senior Security Researcher di Kasperski, che ha individuato anche degli scenari più avanzati e sofisticati didella AI generativa.E' il caso ad esempio degli strumenti dio di, che possono essere utilizzati per dei veri e propri: "uno degli scenari potrebbe essere quello dell'utilizzo di servizi per la generazione di immagini o audio che appaiono simili a quello di persone conosciute e possono essere utilizzati per creare quelli che vengono chiamati, che possono essere sfruttati a loro volta per fare attività di frode; è un campo nuovo le cui potenzialità ancora non sono ben definite".Lo scenario attuale ha sicuramente delle potenzialità inquietanti ma, secondo Giampaolo Dedola, è giusto essere vigili ma: "allo stato attuale la cosa necessaria è un, è un qualcosa che cerchiamo di fare sempre, di monitorare quelle che sono le nuove tecnologie e capire come potrebbero essere utilizzate dai criminali. In questo contesto l'interesse è collegato soprattutto ai(i modelli che consentono ai computer di comprendere ed imitare le interazioni ed il linguaggio umano, sia con testi che con immagini o suoni, e che sono alla base della AI generativa .ndr). Come si evolverà la tecnologia e come verrà utilizzata in futuro, magari da attaccanti più competenti ancora non è completamente chiaro, possiamo solo formulare delle ipotesi ma non ci sono delle evidenze concrete".