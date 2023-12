Anas: al via bando da 63 milioni di euro per servizi del controllo qualità e indagini geognostiche

(Teleborsa) -società del, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi un, per servizi di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini geognostiche. Al fine di garantire la massima tempestività dell'avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell'Accordo Quadro. Le, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas entro e non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2024.4,5 milioni di euro per il megalotto della strada statale 106 Jonica (lotto 1); 4 milioni di euro per la Lombardia (lotto 2); 4 milioni di euro per l'itinerario Ragusa - Catania (lotto 3); 3,5 milioni di euro per la Sardegna (lotto 4); 3,5 milioni di euro per il Lazio (lotto 5); 3 milioni di euro per la Calabria (lotto 6); 3 milioni di euro per la Puglia (lotto 7); 3 milioni di euro per l'Abruzzo e il Molise (lotto 8); 3 milioni di euro per le Marche (lotto 9); 3 milioni di euro per l'Emilia-Romagna (lotto 10); 3 milioni di euro per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 11); 3 milioni di euro per il Piemonte e la Valle d'Aosta (lotto 12); 3 milioni di euro per i Lavori delle Olimpiadi 2026 (lotto 13); 2,5 milioni di euro per l'area compartimentale di Palermo in Sicilia (lotto 14); 2,5 milioni di euro per l'area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto 15); 2,5 milioni di euro per la Campania (lotto 16); 2,5 milioni di euro per la Basilicata (lotto 17); 2,5 milioni di euro per la Toscana (lotto 18); 2,5 milioni di euro per l'Umbria (lotto 19); 2,5 milioni di euro per i Lavori del Giubileo 2025 (lotto 20); 2 milioni di euro per la Liguria (lotto 21).