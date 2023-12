Consiglio europeo avvia i negoziati con Ucraina e Moldavia

(Teleborsa) - Con una decisione storica ilha deciso di aprire ie di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. La Bosnia-Erzegovina, invece, dovrà prima rispettare le precondizioni richieste dalla Commissione. Una decisione, quella dellfortemente osteggiata dalche al momento della votazione non c'era. La sua assenza, concordata con il presidente, ha permesso di superare l'impasse senza veti."Questa è una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza" ha commentato su X il"È una scelta molto forte, ora il popolo ucraino sa che siamo dalla sua parte – ha dichiarato Michel –. Dimostra la credibilità dell'Ue"."L'adesione dell'Ucraina all'Ue è una decisione sbagliata e l'Ungheria non cambia la sua posizione. D'altra parte gli altri 26 hanno insistito e allora dovranno andare per la loro strada" ha tuonatoche dopo l'ok all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione ha bloccato 50 miliardi di euro di aiuti europei per l'Ucraina."Si tratta di un risultato di rilevante valore per l'Ue e per l'Italia, dopo un negoziato complesso, in cui abbiamo giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del trio orientale sia la Bosnia-Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali" ha detto la"Questi Paesi appartengono alla famiglia europea, è un segnale potente" ha scritto su X il"Giornata storica! Contro ogni previsione, abbiamo raggiunto l'accordo – ha detto l'estone–. Sia l'Ucraina che la Moldavia hanno fatto il loro dovere e sono pronte a compiere i prossimi passi per entrare a far parte della nostra famiglia europea".