Consiglio Ue, Meloni: "Sul Patto di stabilità ancora distanti"

(Teleborsa) - "Il Patto di stabilità non è stato oggetto dei lavori" del Consiglio europeo, ci sono state interlocuzioni a margine, sono giorni di trattative, il tema è rimandato all'Ecofin,Lo ha detto il Presidente del Consiglio Meloni nel punto stampa a margine del Consiglio Ue.ha aggiunto la premier. "Dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo tenere aperte tutte le strade finché non sappiamo qual è il punto di caduta. Il veto? Non la metterei così, ma io non posso dare l'ok a un Patto che io, ma nessun governo, posso rispettare".Interpellata poi sul tema puntualizzato, il "link" tra Mes e Patto di stabilità lo "vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quale sia il Patto di cui disponiamo, ma non c'è una dimensione di ricatto, nel dire 'se non mi dai questo non faccio questo'. Non l'ho vista, nessuno ha mai posto la questione così"."Ho avuto un bilaterale con Macron, poi Scholz che era seduto al tavolo accanto si è fermato. Con il presidente francese abbiamo affrontato dal tema del Patto di stabilità a tutti gli altri dossier su cui pensiamo si possa costruire una convergenza" e sul Pattodiversi punti di "convergenza comune", ha aggiunto Meloni."Noi stiamo lavorando per ottenere un risultato per un accordo con 27 membri,. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa, al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.