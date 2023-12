Eurozona, aumento del costo del lavoro al 5,3% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2023 ilè aumentato del 5,3% nell'area euro e del 5,7% nell'UE, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Lo ha comunicato Eurostat, l'ufficio statistico dell’Unione Europea.Le due componenti principali del costo del lavoro sono, e i. Nell'area euro, i salari e gli stipendi per ora lavorata sono aumentati del 5,3%, mentre la componente non salariale è aumentata del 5,1% nel terzo trimestre del 2023, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nell'UE, le retribuzioni orarie e gli stipendi sono aumentati del 5,8% e la componente non salariale del 5,4% nel terzo trimestre del 2023.