eVISO, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

eVISO

(Teleborsa) -ha incrementato a(dai precedenti 4,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, confermando la".Gli analisti scrivono che eVISO sta registrando. "L'aumento della base clienti, unito alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia scesi a €119/MWh negli ultimi cinque mesi, ci porta ad attenderci una forte crescita anche per quanto concerne la marginalità - si legge nella ricerca - Le attuali valutazioni riteniamo non riflettano, non solo l'ulteriore potenziale di sviluppo atteso, ma nemmeno il valore dell'attuale portafoglio clienti già contrattualizzato".Alla luce dei nuovi contratti, il broker ha, supportate da una revisione dei ricavi media del 20%. Quanto precede, testimonia la capacità della piattaforma proprietaria sviluppata da eVISO di poter gestire un crescente numero di clienti, di differenti tipologie, e di volumi di vendita senza che ciò, di per sé, comporti un diretto aumento dei costi di struttura.Il(utile 2024 a 3 milioni dai 3,8 precedenti) è riconducibile a maggiori costi commerciali, i cui risvolti (positivi) emergono dai nuovi contratti siglati.