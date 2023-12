eVISO potenzia infrastruttura digitale proprietaria per crescere nel 2024

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha annunciato unfinalizzato a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti e l'efficienza operativa."L'ulteriore potenziamento della nostra infrastruttura digitale proprietaria aumenta di circa 10 volte la nostra capacità di crescita nel settore del POWER-TECH - ha commentato l'- Con il 2024 che si preannuncia come un, miriamo a consolidare la nostra posizione di leadership, offrendo servizi più avanzati e tempestivi ai nostri clienti"."Lae il forte sviluppo delle energie rinnovabili permetteranno ad eVISO di attrarre un numero sempre maggiore di clienti sia per l'energia che per il gas - ha aggiunto - La finalità di questo update è duplice: da un lato migliorare l'efficienza in termini operativi della Società e dell'altro incrementare il numero dei servizi offerti ai nostri clienti".In particolare, nel settore del gas, eVISO dal 1° di novembre è diventata "", acquistando direttamente il gas sul mercato all'ingrosso, seguendo un modello consolidato già adottato da anni nel settore energetico, e posizionandosi così strategicamente per coprire l'intera filiera del valore. Nel settore dell'energia, ha