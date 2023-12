FILA sale in Borsa dopo annuncio di dividendo straordinario

FILA

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, dopo che ieri sera il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti ladi 0,58 euro per ciascuna azione (per un totale di circa 29 milioni di euro).Gli analisti diaffermano che l'(India). Al netto del dividendo ordinario, calcolano che: Fila ridarà agli azionisti quasi il 30% della riduzione di NFP attesa legata al deal indiano; il dividend yield aggiuntivo è pari al 5,3% della market cap; il leverage 2024 di Fila post operazione indiana e pagamento del dividendo straordinario vada a 2.0x da 2.1x."Se da un lato apprezziamo il messaggio di confidenza implicito riguardante le prospettive di FCF del gruppo, dall'altro avremmo preferito che il gruppo avesse utilizzato queste risorse finanziarie per uno un'", si legge in una nota.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,833 e successiva a 8,963. Supporto a 8,703.