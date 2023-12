General Motors in ribasso, licenziamenti in Michigan dal 2024

General Motors

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo, che presenta una flessione dell'1,09%.Il gruppo automobilistico ha annunciato piani per il licenziamento di oltre 1.300 lavoratori in Michigan, a partire dal prossimo anno. La maggior parte dei posti di lavoro tagliati, saranno alla Orion Assembly, l’impianto di produzione che attualmente costruisce la Chevrolet Bolt.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,34 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,17.