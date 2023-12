Germania, Bundesbank: PIL aumenterà dello 0,4% nel 2024 dopo calo di quest'anno

(Teleborsa) - L', ma lae attualmente la debolezza della domanda estera rappresenta il principale ostacolo per l'industria mentre i consumi privati sono ancora contenuti e i maggiori costi di finanziamento frenano gli investimenti. Lo afferma la, la banca centrale della Germania, nelle sue proiezioni semestrali sulla più grande economia europea."Dall'inizio del 2024 l'economia tedesca dovrebbe ritornare su un percorso di espansione e- ha affermato il presidente della Bundesbank- E l'inflazione in Germania è in calo, ma è ancora troppo presto per dare il via libera".Secondo le previsioni della Bundesbank, ilreale (PIL) corretto per il calendario aumenterà dello 0,4% l'anno prossimo, dopo una leggera. Nel 2025 e nel 2026 l'economia crescerà rispettivamente dell'1,2% e dell'1,3%. Beneficerà principalmente di due fattori: le esportazioni aumenteranno sulla scia dell'espansione dei mercati di vendita esteri e, grazie alla stabilità del mercato del lavoro, alla forte crescita salariale e al calo dell'inflazione, le famiglie torneranno a spendere più soldi per i consumi. "I redditi reali delle famiglie aumenteranno in modo significativo", ha sottolineato Nagel. D'altro canto, gli investimenti privati continueranno inizialmente a diminuire e riprenderanno a fornire stimoli moderati solo nel 2026.Per quanto riguarda l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (), l'dovrebbe scendere ad una media annua del 6,1% nel 2023 e scendere ulteriormente al 2,7% l'anno prossimo. L'inflazione dei prezzi dell'energia diminuirà drasticamente e anche l'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari diminuirà considerevolmente. Quest'anno l'inflazione core (esclusi energia e alimentari) raggiungerà il picco al 5,1%, mentre l'anno prossimo scenderà notevolmente al 3%. Lenon saranno più un problema così grave e isi normalizzeranno."L'sta dando sempre più risultati", ha affermato Nagel. Alla fine dell'orizzonte di proiezione - nel 2026 - il tasso di inflazione complessiva scenderà al 2,2%, rimandendo quindi superiore alla sua media a lungo termine.