Gruppo Cassa Centrale, approvato il primo Contratto Integrativo della sua storia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato oggi ildi Gruppo, siglato lo scorso 1° dicembre con le Organizzazioni Sindacali. Un, raggiunto al termine di un percorso avviato a inizio anno e cheche lavorano in Capogruppo, nelle Società controllate e nelle Banche Affiliate.Sono numerose le nuove previsioni contrattuali, e riguardano ladel personale, la nascita di nuove professionalità, l’attenzione ale aldei lavoratori anche in termini di welfare, ile la. Trova spazio anche la previsione di un approccio commerciale coerente con le caratteristiche distintive del credito cooperativo.Un aspetto caratterizzante di questo contratto integrativo riguarda le: sono state disciplinate le figure professionali derivanti dalle peculiarità del Gruppo Cassa Centrale ed è stata definita una disciplina comune, per valorizzare i profili professionali derivanti dai cambi di modello distributivo attuati presso le diverse Banche del Gruppo.Di fondamentale importanza la condivisione di norme di principio adelle persone nonché, riflesso nelle modalità in cui vengono affrontati i temi legati alla mobilità sostenibile.L’Amministratore Delegato,, ha commentato: "un risultato storico, che ci riempie di orgoglio. Questo accordo è una pietra miliare nel nostro percorso di crescita, a conferma che il Gruppo Cassa Centrale promuove il benessere delle persone e anche in questo modo crea valore nelle comunità e nei territori in cui è presente, un valore da trasmettere alle prossime generazioni".La Responsabile delle Risorse Umane,, ha aggiunto: "questo accordo riflette il nostro impegno costante verso le nostre persone e la volontà di continuare a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e orientato alla crescita".