Gruppo NHOA lancia il progetto di inclusività “NHOA Ski Team”

(Teleborsa) -, player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilita` elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annuncia nel contesto dele della più ampia strategia di sostenibilità e inclusività, la nascita delNHOA Ski Team è una- Federazione Italiana Sport Invernali, chelegati al mondo dello sci, della montagna e dell’outdoor education, a beneficio di tutti i collaboratori del Gruppo NHOA, delle loro famiglie, e per tutti gli atleti – di ogni sci club in Italia e in Europa – che aderiranno al progetto.Il progettotra gli atleti e aspiranti alla(World Para Alpine Skiing World Cup) un atleta con l’obiettivo di supportarlo nel percorso che lo porterà ai, in coordinamento con la FISIP – Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. Gli oltre 60 atleti ad oggi del NHOA Ski Team e dei club che hanno già aderito al programma avranno accesso esclusivo a tutti i servizi del NHOA Élite Program nonchéinvernale ed estiva in Val Vigezzo e in Val Formazza.“Ringrazio il Gruppo NHOA per questo importante progetto di inclusione, riservato a tutti gli atleti che competono in particolare per gli sport invernali", dichiara, Ministro per le Disabilità, "e per lo specifico coinvolgimento di atleti paralimpici. Lo sport non è solo uno strumento straordinario per favorire il benessere e l’inclusione, ma è fondamentale per coltivare relazioni e aumentare l’autonomia soprattutto dei giovani atleti con disabilità".