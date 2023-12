HKEX, il CEO Nicolas Aguzin si dimetterà a maggio

(Teleborsa) - Hong Kong Exchanges and Clearing (), società che gestisce il mercato di Hong Kong e altre società come il London Metal Exchange, ha annunciato che ilha informato il board chealla scadenza del suo attuale contratto nel maggio 2024.Il board "desidera esprimere la propria gratitudine ad Aguzin per il suo contributo e la sua leadership negli ultimi due anni e mezzo in un, caratterizzato dal Covid e dalla debolezza dei mercati globali", si legge in una nota. La piazza di Hong Kong sta vivendo una fase di crisi per quanto riguarda le nuove IPO.Contestualmente, è stata annunciata ladi HKEX, con effetto dal 24 maggio 2024, per un mandato di tre anni fino al 23 maggio 2027. Chan diventerà anche membro del board a partire da 24 maggio 2024.Chan, 54 anni, ha oltre 30 anni di esperienza nei servizi legali e finanziari. È entrata a far parte di HKEX comenel gennaio 2020 ed è attualmentedi HKEX. Prima di entrare in HKEX, è stata partner di Davis Polk & Wardwell dal 2010 al 2019, dove ha supervisionato un ampio portafoglio di clienti a Hong Kong e in tutta l'Asia. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of IPO Transactions, Listing Division, HKEX dal 2007 al 2010.