Italia, inflazione novembre rivista al ribasso a +0,7% su anno

(Teleborsa) - L'ha comunicato che a2023 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC) dell'Italia, al lordo dei tabacchi, ha registrato una, da +1,7% nel mese precedente. L'inflazione è stata quindi rivista al ribasso rispetto alla stima preliminare (+0,8%), tornando a livelli prossimi a quelli del febbraio 2021 (+0,6%).Ladel tasso di inflazione si deve prevalentemente ai, sia non regolamentati (da -17,7% a -22,5%) sia regolamentati (da -31,7% a -34,9%), e, in misura minore, al rallentamento degli Alimentari lavorati (da +7,3% a +5,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +4,6%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,0% a +3,5%). Tali effetti risultano solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,9% a +5,6%).L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici continuano a rallentare (entrambe da +4,2%, registrato a ottobre, a +3,6%).Dopo essersi annullata a ottobre, la dinamica tendenziale dei prezzi deiscende su valori negativi (a -1,4%), mentre quella deirimane su valori positivi, sebbene in ulteriore rallentamento (da +4,1% a +3,7%), determinando un ampliamento del differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni (+5,1 punti percentuali, dai +4,1 di ottobre).Continuano a rallentare in termini tendenziali i prezzi dei(da +6,1% a +5,4%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +5,6% a +4,6%).L'per il 2023 è pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,1% per la componente di fondo.L'indice armonizzato dei prezzi al consumo () diminuisce dello 0,6% su base mensile e aumenta di 0,6% su base annua, in ulteriore decelerazione da +1,8% di ottobre (la stima preliminare era +0,7%). L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione di 0,4% su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua.