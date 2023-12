Neodecortech, azioni proprie al 2% del capitale sociale

Neodecortech

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra l'11 e il 15 dicembre 2023, haal prezzo medio ponderato di 2,8190 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 15 dicembre, la Società detiene 288.709 azioni proprie pari al 2,031% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,75%.