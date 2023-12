Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza dimessa per la borsa di Wall Street, con gli indici comunque impostati a concludere positivamente anche settimana, la settima consecutiva.Ieri i mercati americani hanno chiuso al rialzo euforici per il taglio dei tassi d'interesse che si prospetta ormai all'orizzonte. La Fed ha tenuto i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, come ampiamente previsto, ma ha previsto un taglio dei tassi di interesse di 75 punti base nel 2024.Tra gli indici statunitensi, sosta intorno alla parità ilche si attesta a 37.194 punti; sulla stessa linea, l', che rimane a 4.714 punti. In frazionale progresso il(+0,37%); sulla parità l'(+0,08%).