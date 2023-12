OVS sale in Borsa su attese per solido quarto trimestre

OVS

(Teleborsa) -per, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, che ha comunicato idell'esercizio (1 febbraio - 31 ottobre 2023) e proposto unstraordinario di 0,03 euro per azione (per un valore complessivo di 8,7 milioni di euro).Gli analisti dihanno che dalla call è emersa l'aspettativa digrazie al migliore trend di vendite, al rientro dei crediti commerciali e alla normalizzazione dei payables. Nelsalirà il costo del lavoro per le negoziazioni in corso piuttosto serrate, ma compensato da migliori costi di approvvigionamento nel primo semestre, da recupero di vendite like-for-like e da efficienze del nuovo centro distributivo, per cui nel complessoBuona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,291 e successiva a 2,427. Supporto a 2,155.