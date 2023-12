Piaggio, nuovo Piano di Decarbonizzazione: entro 2030 emissioni ridotte del 42%

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha, con il quale si impegna a mettere in atto azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea. I nuovi obiettivi trovano fondamento in quanto: dal 1998 al 2022, nello stabilimento di Pontedera, sono state ridotte le emissioni Scope 1 del 56,2%, grazie agli investimenti in efficientamento energetico, mentre i miglioramenti apportati ai nuovi motori sulla bestseller Vespa 125cc hanno consentito una riduzione delle emissioni Scope 3 di CO2 del 29,4%, dal 2008 al 2022.Il nuovo Piano di Decarbonizzazione di Piaggio, elaborato con la(BEI), in linea con il PATH framework BEI e il supporto della società di consulenza EY (incaricata da BEI), consentirà al Gruppo di articolare gli interventi per la riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3 su due orizzonti temporali: il 2030 e il 2050.Nello specifico, entro il, il Gruppo si impegna arispetto al 2022, stimate secondo la metodologia predisposta dallo Science-Based Target Iniziative 1 , ed in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.Questo traguardo sarà realizzato attraverso numerose iniziative, tra cui: ladi Mandello del Lario secondo i criteri della sostenibilità; l'installazione dinei siti di Pontedera e Mandello del Lario; l'installazione di un nuovo impianto di verniciatura in Vietnam che consentirà la sostituzione del gasolio con il GPL; l'per gli stabilimenti in Italia, India, Vietnam ed Indonesia; la sostituzione delle auto aziendali con modelli più efficienti dal punto di vista energetico.Inoltre, mira a ridurre ulteriormente le proprie emissioniattraverso unvenduti, il miglioramento dei motori a combustione, l'evoluzione del product design e la predisposizione ai combustibili alternativi.