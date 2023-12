Sanofi, parere positivo EMA su trattamento della malattia del sonno

Sanofi

(Teleborsa) -, gruppo farmaceutico francese, ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali () ha adottato uncome primo trattamento orale della forma acuta di(rhodesiense).La malattia del sonno, o, è solitamente fatale senza trattamento. Viene trasmessa dalla puntura delle mosche tse-tse infette, che si trovano in 36 paesi africani. Provoca sintomi neuropsichiatrici, tra cui aggressività, psicosi, un'interruzione debilitante del sonno che ha dato il nome a questa malattia trascurata e, infine, la morte."Il parere positivo del CHMP è un altro passo avanti nell'impegno di Sanofi nel contribuire a fornire trattamenti innovativi alle comunità di pazienti vulnerabili colpite dalla malattia del sonno, una", ha commentato Dietmar Berger, Chief Medical Officer di Sanofi