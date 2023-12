Standard Ethics: società italiane Food&Beverage indietro su aspetti ESG

(Teleborsa) - Dall'analisi di 30 delle maggiorifatta da Standard Ethics emerge che le: soltanto 6 aziende su 30 hanno raggiunto un rating ESG "Adeguato". Per l'intero campione si intravedono quindi margini di miglioramento nell'allineamento alle indicazioni sulla Sostenibilità di ONU, OCSE e UE.Nel corso dell'anno Standard Ethics ha monitorato attentamente le continue evoluzioni del settore. A fine settembre 2023, è stato innalzato il rating di Sostenibilità dia "EE", mentre ieri si è confermata la valutazione "E" perLe potenzialità e sfide del settore Food&Beverage sono molteplici, scrivono gli analisti: riguardano lache caratterizza il settore ed il sistema di governo aziendale.Tra le note positive si rilevano una diffusa ricerca nella qualità dei prodotti, attenzione nei sistemi di produzione industriale e gestione dei rischi di processo. Viceversa, è emersa: debolezze nel sistema decisionale in materia ESG (a livello strategico) e ambiguità nella definizione di Sostenibilità, la quale viene spesso intesa solo come tematica ambientale o talvolta si sovrappone alla nozione di filantropia o ad aspetti di natura etica. Limiti che in alcune circostanze abbassano la qualità dei codici etici, delle policy ESG e dei sistemi di vigilanza e controllo sui temi di Sostenibilità.Altreriguardano le implementazioni nellae nella disponibilità di informazioni ESG, incluso il posizionamento aziendale rispetto agli obbiettivi di natura ambientale, sociale e di governance fissati a livello internazionale.