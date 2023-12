Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte.

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Nexi

Leonardo

Telecom Italia

DiaSorin

Campari

BPER

Banca MPS

Antares Vision

Technoprobe

OVS

Intercos

Brunello Cucinelli

Ascopiave

Cembre

GVS

(Teleborsa) - Finale contrastato per i principali mercati europei, con gli investitori che continuano a valutare l'esito delle riunioni di Fed e BCE, guardando a quando le banche centrali potrebbero iniziare a tagliare i tassi per la prima volta (nonostante qualche segnale di cautela espresso da Powell e Lagarde che hanno più volte ripetuto come le prossime scelte saranno dipendenti dai dati).Sul fronte macroeconomico, i dati dell'indagine PMI di dicembre (realizzata da Hamburg Commercial Bank e S&P Global) indicano una contrazione più rapida dell'attività economica nell'eurozona, concludendo un quarto trimestre in cui la produzione è crollata al tasso più rapido in 11 anni, escludendo i primi mesi di pandemia del 2020.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,82%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.033,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,43 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,70%.resta vicino alla paritàSpicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,95%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 30.374 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 32.442 punti.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 15/12/2023 è stato pari a 5,59 miliardi di euro, con un incremento del 37,50%, rispetto ai precedenti 4,07 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,08 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,31 miliardi.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,74%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,41%.Buona performance per, che cresce del 2,39%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,36%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,53%.scende del 2,86%.Calo deciso per, che segna un -2,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%.del FTSE MidCap,(+15,29%),(+6,83%),(+5,04%) e(+4,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%.