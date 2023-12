Credito, prevale la cautela con prospettive positive nel prossimo biennio

(Teleborsa) - Ilresta impostato allasia dal lato della domanda, dove le famiglie continuano a rinviare progetti di spesa, sia da quello dell'offerta, dove persiste un razionamento attraverso i criteri di acceso e le quantità erogate. Dinamiche scontate in un contesto di t. E' quanto emerge dalla 55^ edizione dell’realizzato dao - Dopo il buon primo trimestre del 2023 si registrata una decelerazione nei due trimestri successivi, portando il, grazie soprattutto aiall’acquisto di autoveicoli e motocicli presso i concessionari (+14,1%). bene anche i finanziamenti finalizzati all’acquisto di altri beni/servizi (arredo, elettronica ed elettrodomestici, beni per l’efficientamento energetico ecc) che fa segnare un +6,5% e la, che ha potuto ancora beneficiare degli ecobonus governativi per la riqualificazione energetica degli immobili. Il risultato complessivo ha poi beneficiato anche delle linee di credito rateali non associate ad una carta di credito erogate a fronte dima anche in store.- L’incertezza del clima macroeconomico, l'inflazione e l’aumento dei tassi di interesse hanno avuto unsulle dinamiche di tutte le tipologie di credito non finalizzato, sia in termini di flussi finanziati sia in termini di importi medi erogati: ifanno segnare une la- Tornano in territorio), fatta eccezione per l’, funzione che permette il finanziamento di una o più spese attraverso un importo prestabilito e un piano di rimborso predefinito.- Il valore dei mutui immobiliari è ina causa dell’aumento dei tassi di riferimento e dei prezzi troppo elevati delle abitazioni, non compensato dalla ripartenza delle surroghe. In particolare, i flussi di mutui per acquisto abitazione hanno proseguito il trend già iniziato a fine 2022 di progressiva contrazionementre si assiste ad una decisa ripresa dei- Dopo la battuta d’arresto di quest'anno, con il progressivo miglioramento del potere di acquisto delle famiglie, si prevede che i flussi diper acquisto abitazionisostenuti anche dalla maggiore sensibilità di domanda e offerta verso la componente green. Anche i, sostenuti a fine 2023 dalla sola componente del finalizzato, torneranno a cresceree della cessione del quinto. Nel complesso, l’espansione delle consistenze di credito sarà inferiore rispetto alle performance del biennio 2021-2022, anche perché la maggiore rischiosità attesa manterrà caute le politiche di offerta. In questa direzione vanno le raccomandazioni degli organi di vigilanza che sollecitano gli operatori a mantenere alta l’attenzione su prestiti per acquisto abitazioni e credito al consumo.- Il mercato del credito alle famiglie è sempre più esposto alla, che attraverso il canale dei sistemi di pagamento si stanno espandendo anche al credito. In questo contesto, glirestano un fattore importante perper stare al passo con le continue innovazioni introdotte dagli operatori FinTech/Big Tech. E nella cornice di crescente attenzione alla transizione verso un’economia sostenibile, anche da parte del regolatore europeo, politiche di offerta sempre più allineate ai criteri ESG rappresentano una importante opportunità di espansione del mercato, con