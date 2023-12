Datrix, Mediobanca avvia copertura con Neutral e TP a 2,4 euro

Mediobanca

Datrix

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, con unper azione e una".Gli analisti stimano che Datrix registrerà un, supportato dall'espansione delle sue attività commerciali. L'anno fiscale 2023 sarà un anno di transizione, con la chiusura di una grande attività a basso margine che grava sulla dinamica dei ricavi, mentre la crescita dovrebbe poi accelerare fino al +29% nel periodo 24-25. La crescita sostenuta dei ricavi sosterrà l'espansione della redditività, con un EBITDA superiore al pareggio già nel 2H23 e undalla perdita dell'EBITDA nel FY22.Allo stesso tempo, si aspettano che ilgrazie al miglioramento dell'EBITDA, al WC stabile sulle vendite e al capex stabile a 2,5 milioni di euro all'anno, che dovrebbe tradursi in una posizione finanziaria netta sotto controllo, vista passare ada 5,3 milioni di euro di liquidità positiva nel FY22."Pur apprezzando le convincenti prospettive di crescita basate su una strategia credibile, riteniamo che l'attuale multiplo di 12x EV/EBITDA FY25 rifletta già bene le prospettive di miglioramento della redditività a breve termine incorporate nelle nostre proiezioni, poiché il- si legge nella ricerca - Riteniamo che i principali rischi potenziali al rialzo per le nostre stime di crescita/redditività e per la nostra posizione Neutral sul titolo siano un’adozione delle tecnologie AI più rapida del previsto e un'espansione più rapida delle sue operazioni commerciali".