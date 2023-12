DiaSorin, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

DiaSorin

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%, principalmente per aggiornamento tassi) ilsu, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2024-27 Gli analisti parlando di target finanziaricon le loroa livello di EBITDA (maggiore fatturato compensato da margini leggermente inferiori) e leggermente meglio come FCF."Riteniamo che il nuovo piano industriale e isianofacendo leva su una chiara strategia di espansione del business in USA (che si è già dimostrata vincente nel 2023) e sulla pipeline di nuovi test e piattaforme (in larga parte già presentati nel piano precedente) su cui il management ha ribadito un’alta confidenza sul potenziale commerciale", si legge nella ricerca."Riteniamo che il nuovo piano industriale fissi un floor alle stime di breve e medio periodonegli ultimi trimestri", viene aggiunto.