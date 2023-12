Europa, volumi di scambi record per Titoli di Stato nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Glihanno emesso, che rappresenta una diminuzione del 4% (QoQ) rispetto al 2Q23 e un aumento del 21% (YoY) rispetto al 3Q22. Lo si legge nel report trimestrale dell'Association for Financial Markets in Europe (AFME), dove viene sottolineato che nei Paesi Bassi le emissioni da inizio 2023 rappresentano il volume più alto emesso dal 2013, mentre in Austria le emissioni da inizio anno rappresentano il volume più alto mai registrato.Secondo dati MarketAxess TraX, inei titoli di stato europei (UE+Regno Unito) durante il terzo trimestre del 2023, con scambi in aumento del 18% (su base annua) e in calo del 5% (su base trimestrale). I primi 3 trimestri per i volumi di scambi medi giornalieri più elevati (dal 2014) si sono svolti tutti nel 2023.In, i volumi di scambi sono aumentati del 42% su base annua e del 3% su base trimestrale durante il terzo trimestre del 2023, che ha rappresentato il volume di scambi trimestrali più elevato per obbligazioni e titoli italiani per un terzo trimestre. Ciò è stato determinato dal volume di turnover mensile più elevato mai registrato a2023 (la serie storica AFME inizia a gennaio 2016)Il volume in circolazione deiha raggiunto i 411 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023. I volumi sono stati trainati dalle emissioni tap da parte di Regno Unito (3,1 miliardi di euro), Germania (1,5 miliardi di euro) e Francia (1,0 miliardi di euro) nei rispettivi programmi green e da ulteriori 1,5 miliardi di euro di green bill emessi in Austria. Il ritmo di crescita del volume in circolazione dei titoli di Stato ESG è rallentato all'1% nel corso del 3Q23, scendendo dalla crescita dell'11% nel 2Q23.