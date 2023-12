FS Italiane Premium partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026 insieme all'insegna dei valori universali dello sport. In occasione dei, ildella manifestazione Olimpica e Paralimpica, traino e acceleratore strategico di sviluppo per il sistema Paese, contribuendo in modo determinante e integrato al Piano trasporti dell'evento. La partnership è stata presentata oggi alla stazione di Roma Ostiense daMinistro per lo Sport e per i Giovani,Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,, Vicepresidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Presidente del Comitato Italiano Paralimpico,Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 e, per il Gruppo FS Italiane, daPresidente e, Amministratore Delegato."Oggi inizia la fase più delicata della realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – ha affermato–. Questo accordo segna l'ingresso di FS nella squadra di Milano Cortina. Siamo pronti a fare la nostra parte, a fare sistema"."Bisogna fare squadra, ma è necessario che la squadra corra – ha sottolineato–. Bisogna lavorare tutti insieme uniti ci vuole un buon direttore orchestra e ci vuole un grande affiatamento nel team. È importante lavorare in squadra perché ovviamente le scadenze sono stringenti. È un'olimpiade diffusa e questo vuol dire uno sforzo logistico importante sia per trasportare i passeggeri che per trasportare le merci. Dobbiamo farci trovare pronti anche con le opere infrastrutturali che stiamo realizzando come, ad esempio, il collegamento dell'aeroporto Marco Polo con con Venezia. Quindi bisogna correre, bisogna correre tutti insieme facendo squadra con ordine. Siamo molto contenti e onorati di celebrare questo momento perché crediamo che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 siano un potente traino per la nostra economia, per il nostro Paese. Un acceleratore strategico di trasformazione economica. Questa partnership rappresenta per noi un'opportunità ma nello stesso tempo una grande sfida che sapremo onorare con il nostro senso di responsabilità".Per valorizzare gli appuntamenti previsti all'interno del programma di Milano Cortina 2026 ilsarà impegnato a garantire un potenziamento dell'assistenza, soprattutto verso le persone a ridotta mobilità, attraverso un rafforzamento dei presidi e della manutenzione ordinaria nelle stazioni e sulle principali linee ferroviarie da e verso le aree Olimpiche e Paralimpiche. Nello stesso ambito ilprovvederà a incrementare i collegamenti in treno e in bus, predisponendo offerte e carnet dedicati. Ildel Gruppo FS si attiverà per ciò che riguarderà la disponibilità di aree di snodo logistico e del trasporto intermodale, mettendo a disposizione nuovi hub per la sosta nelle località interessate dalle manifestazioni sportive; sarà inoltre impegnato nella progettualità di rigenerazione degli spazi. Al Polo Logistica verrà affidato il rafforzamento dei presidi logistici, e saranno potenziati i servizi attraverso gli hub del territorio gestiti dal Polo."Attraverso la partnership con Fondazione Milano Cortina 2026, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – spiega FS in una nota – intende valorizzare e mettere in atto i fattori abilitanti del proprio Piano Industriale. Nel caso dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 lo farà garantendo trasporti efficaci, affidabili e sicuri a tutti i partecipanti e ai residenti, promuovendo così l'utilizzo del treno e del trasporto sostenibile".