Lavoro: flessibilità parola chiave, cresce interesse per settimana corta

(Teleborsa) - Nel corso degli ultimi 12 mesi in Italia, mentre il 29% evidenzia preoccupazione di poterlo sperimentare entro il prossimo anno. Solo ilsono alcuni dati che emergono dalla ricerca Global Workforce of The Future di The Adecco Group, che indaganei diversi Paesi in cui l'azienda opera.Approfondendo a livello qualitativo le cause delne emergono tre principali per i lavoratori italiani: troppo lavoro, troppe responsabilità per la posizione lavorativa ricoperta, mancanza di supporto dalla leadership. A queste si aggiungono anche alcune problematiche strutturali, che sono anche alla base della forte richiesta di una maggiore flessibilità solo 1 azienda su 6 incoraggia i dipendenti a fare le proprie ferie annuali e solo ildelle aziende concede tempo libero retribuito per prendersi cura della propria salute psico-fisica.Anche per queste ragionioltre 70% dei lavoratori afferma di essere interessato a questo strumento, perché migliorerebbe il benessere mentale senza avere ripercussioni negative sulla produttività. A essa è però associato il tema economico: solo il 10% accetterebbe una decurtazione dello stipendio, il 66% la adotterebbe solo a parità salariale., sia per attrarre talenti che per motivare le proprie persone e metterle nelle condizioni di essere sempre più performanti. I dati che emergono dalla ricerca confermano, infatti, una forte domanda di flessibilità e un maggior equilibrio vita-lavoro da parte dei lavoratori" afferma Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Italia."Puntare in questa direzione è fondamentale anche nell'ottica di incentivare il rientro dei cervelli e creare un mercato più attrattivo anche per i NEET. Introdurre una maggiore flessibilità lavorativa in Italia si configura come una vera e propria sfida culturale, ma nel Paese emergono anche modelli pionieristici come quelli che di recente abbiamo visto stanno applicando grandi aziende italiane leader nel settore.