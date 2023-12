Marcolin rinnova accordo di licenza con Pucci (LVMH) fino al 2023

LVMH

(Teleborsa) -, azienda tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, e, maison fiorentina di proprietà del gruppo francese, hannomondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista.La partnership prolunga un rapporto già in essere tra le due aziende rinnovandolo. Si consolida così una relazione strategica nata nel 2015, anno in cui Marcolin ha iniziato a sviluppare i modelli eyewear di Pucci, si legge in una nota.