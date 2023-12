Mondo TV France firma nuovo accordo licensing per Grisù

Mondo TV France

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla premiere mondiale della serie Grisù su Rai Yoyo, il canale prescolare leader in Italia,annuncia la chiusura di un importante accordo con Giochi Preziosi, leader europeo nella produzione e distribuzione di giocattoli.Ilfino al 31 dicembre 2026, comprende lo sviluppo e la distribuzione della linea giocattolo in Italia e il diritto di first option per l’estensione della licenza a livello mondiale, nei mercati in cui la serie verrà distribuita.Il contratto non prevede il pagamento di un minimo garantito ma una suddivisione delle revenues.