Piazza Affari debole, corre TIM e scende DiaSorin

(Teleborsa) -. Giornata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, tranne l'indicazione arrivata dall'indice IFO: il sentiment delle imprese tedesche è calato inaspettatamente a dicembre, con l'indice che si è attestato a 86,4 punti a dicembre, contro gli 87,8 previsti dagli analisti e gli 87,2 di novembre.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,092. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,00%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +170 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,72%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%, composta, che cresce di un modesto +0,37%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,34%., si muove sotto la parità il, che scende a 30.311 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 32.392 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); in lieve ribasso il(-0,33%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 3,61% (su prospettive di consolidamento nel settore TLC , dopo l'offerta di iliad per unire le attività italiane con Vodafone). Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,73%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,34%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,10%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,35% (dopo la presentazione del piano industriale al 2027 venerdì scorso a mercati chiusi). Preda dei venditori, con un decremento del 2,50%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,05%.Tra i(+2,06%),(+1,55%) e(+1,45%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,04%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.