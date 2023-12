Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, tranne l'indicazione arrivata dall'indice IFO. Il sentiment delle imprese tedesche è calato inaspettatamente a dicembre, con l'indice che si è attestato a 86,4 punti a dicembre, contro gli 87,8 previsti dagli analisti e gli 87,2 di novembre. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,092. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.024,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,69%.Invariato lo, che si posiziona a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,75%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,37%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,44% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,49%, chiudendo a 32.284 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 18/12/2023 è stato pari a 2,11 miliardi di euro, in calo del 62,31%, rispetto ai 5,59 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,31 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,72 miliardi.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,50%, (su prospettive di consolidamento nel settore TLC, dopo l'offerta di iliad per unire le attività italiane con Vodafone).Denaro su, che registra un rialzo dell'1,84%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,20%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,42%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,88%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'2,00%.Tra i(+5,59%),(+2,58%),(+1,64%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,33%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,36%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,27%.