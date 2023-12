Saipem collabora con Valmet per decarbonizzazione delle industrie hard-to-abate

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e, azienda finlandese leader mondiale nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie di processo, automazione e servizi, hanno firmato unper svilupparedei settori industriali che stanno affrontando sfide significative per ridurre le proprie emissioni di gas serra, anche conosciuti come industrie hard-to-abate.Le aziende - si legge in una nota - collaboreranno per offrire soluzioni efficaci che combinino le tecnologie di Saipem per lacon le unità di recupero del calore e di trattamento dei fumi progettate e prodotte da Valmet per i segmenti della cellulosa, della carta e dell'energia."La tecnologia è la chiave per affrontare con successo la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate - ha commentato, Chief Commercial Officer di Saipem - Insieme a Valmet, la nostra ambizione è quella di integrare processi e tecnologie, fornendo ai clienti una soluzione end-to-end per la decarbonizzazione in linea con i loro obiettivi Net Zero".