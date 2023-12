Salone del Risparmio, i "nuovi equilibri" al centro dell'edizione 2024

(Teleborsa) - "": sarà questo il tema portante dell', l'evento organizzato da Assogestioni e ormai simbolo dell'industria del risparmio gestito. L'appuntamento è in programma tra il 9 e l'11 aprile prossimi presso il centro congresso Allianz MiCo di Milano.La scelta di questo titolo riflette il contesto attuale, caratterizzato da, si legge in una nota. Infatti, in un mondo multi-polare, le strategie di investimento dovranno sempre più combinare tendenze secolari e obiettivi patrimoniali specifici."L'obiettivo primario è fornire ai professionisti del settore le risorse e gli strumenti necessari per, supportando allo stesso tempo i risparmiatori nell'assunzione di decisioni informate e consapevoli", ha commentato, Direttore Comunicazione di Assogestioni.In un ambiente ad alto tasso di cambiamento, i portafogli si confrontano conin continua evoluzione. La focalizzazione principale è sull'importanza di stabilire nuovi equilibri strategici, tenendo conto delle rapide evoluzioni delle dinamiche globali.Questi scenari: si estendono anche a questioni cruciali come il ritorno dei tassi d'interesse e la competizione dei titoli di Stato, l'impatto della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, l'accelerazione della digitalizzazione dei servizi finanziari e l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ma anche le dinamiche demografiche e migratorie, le tensioni belliche, il sostegno alle economie reali, l'importanza dell'educazione finanziaria e la gestione della previdenza complementare.