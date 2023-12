Silver Lake annuncia delisting di Software AG a 32 euro per azione

Software AG

IBM

(Teleborsa) -, società statunitense di private equity focalizzata sul settore tecnologico, insieme a Mosel Bidco, una holding controllata da fondi gestiti da Silver Lake, ha annunciato la sua decisione di lanciare un'per azione, a seguito della sua offerta pubblica di acquisto iniziale terminata il 28 settembre 2023. Silver Lake possiede attualmente il 93,3% delle azioni di, società tedesca di servizi e soluzioni software per le imprese.Gli azionisti hannodurante il periodo di accettazione. L'offerta di delisting è del tutto incondizionata. Dopo la cancellazione dalla quotazione, gli azionisti non potranno più negoziare le proprie azioni su nessuna borsa regolamentata e non riceveranno alcuna rendicontazione finanziaria, ricorda una nota."La nostra offerta di delisting ha lo scopo di garantire a tutti gli azionisti, che non sono riusciti a realizzare il valore della nostra offerta di acquisizione conclusasi all'inizio dell'anno, l'opportunità di vendere comunque le proprie azioni prima che Software AG continui il suo viaggio come azienda privata", ha dettodi Silver Lake.Sempre stamattina, è stato annunciato cheha stipulato un accordo definitivo con Software AG perdi StreamSets e webMethods, enterprise technology platforms di Software AG, perin contanti.