Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street continua in cauto rialzo, riportando una variazione pari a +0,02% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.744 punti. Positivo il(+0,71%); come pure, in denaro l'(+0,71%).Sul fronte macroeconomico, in agenda oggi soltanto l'indice Nahb sul settore immobiliare , mentre sono attesi in settimana i dati sull'inflazione PCE di novembre, la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan e la terza lettura del PIL del terzo trimestre.e catalizzatrici dell'attenzione degli investitori. Laha deciso di tenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, come ampiamente previsto e prevede ora un taglio dei tassi di interesse di 75 punti base nel 2024.Sul fronte societario, focus sul titolodopo che Figma ha annunciato che le due società hanno deciso di rinunciare alla fusione.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,19%),(+1,33%) e(+1,25%).Al top tra i(+1,98%),(+1,41%),(+1,06%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.(+3,47%),(+3,21%),(+2,99%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,90%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.