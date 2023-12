Technogym, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%, anche grazie al calo dei tassi) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la".La revisione del giudizio è arrivata dopo la conferenza Italian Champions di settimana scorsa, in cui i meeting si sono concentrati sui due temi più attuali: lae il(Neom Investment Fund) nel capitale con una quota del 6%. Sul secondo punto, gli analisti fanno notare che non esiste al momento un accordo commerciale, ma Technogym sta fornendo a Neom i suoi servizi di consulenza nell'attuale fase di progettazione delle aree destinate al benessere e alle attività sportive, il che dovrebbe portare a un coinvolgimento diretto di Technogym anche nella fase di esecuzione.Sui numeri, il management ha ribadito la guidance diper il 2023-25 fornita in occasione del Capital Market Day, ovvero +10% CAGR, con il 2023 atteso leggermente al di sopra e il 2024 più probabilmente leggermente al di sotto. In termini di, dove la guidance è di +40/70 bps annui di miglioramento del margine, "capiamo invece che la priorità del management si sta spostando sulla crescita in valore assoluto, con laa ulteriore supporto del business", si legge nella ricerca. La società è apparsa comunque fiduciosa sull'EBITDA di consenso per l'anno in corso e sull'ulteriore crescita dell'EBITDA in valore assoluto per il 2024."Pensiamo che la diversificazione in termini di aree geografiche e mercati finali permetterà alla società di mostrare un(+9% YoY) mentre il commitment a reinvestire nel business supporta la sostenibilità delle crescite", sottolinea il broker.