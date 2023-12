Tikehau Capital tratta con Nikko Asset Management per partnership in Asia

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, colosso francese dell'asset management, e, uno dei più grandi asset manager asiatici, hanno avviato unadi business e di capitali. La partnership strategica prevista comporterebbe per Tikehau Capital e Nikko Asset Management la stipula di, nonché la costituzione di una joint venture dedicata alle strategie di investimento nei mercati privati asiatici.Nell'ambito di tale partnership,in Tikehau Capital attraverso acquisti che potrebbero aumentare nel corso del tempo, ma che rimarranno al di sotto della prima soglia di comunicazione obbligatoria applicabile.Nikko Asset Management è, con 219,2 miliardi di dollari in gestione, e offre una gestione attiva dei fondi attraverso una gamma di strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset."Questa partnership strategica rappresenterebbe- hanno dichiarato Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, co-fondatori di Tikehau Capital - Non solo espanderebbe la nostra presenza globale, ma si allineerebbe perfettamente alla nostra visione di offrire ai nostri clienti livelli di valore e innovazione eccezionali. Insieme, i punti di forza di Tikehau Capital e Nikko Asset Management creerebbero sinergie che offrirebbero valore aggiunto al settore in Asia".