USA, NAHB: aumenta fiducia costruttori con calo tassi interesse

(Teleborsa) - Il calo dei tassi ipotecari ha contribuito a porre fine aldei costruttori, e i recenti dati economici segnalano un miglioramento delle condizioni abitative in vista del 2024.La fiducia dei costruttori nel mercato delle case unifamiliari di nuova costruzione è aumentata di tre punti, raggiungendo quota 37, a dicembre, secondo il, pubblicato oggi. A novembre il dato si era attestato a 34 punti. Le stime degli analisti erano per una salita fino a 36 punti.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali sale di 6 punti a quota 45, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è stabile a 40 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è cresciuto di 3 punti a quota 24.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Con i tassi ipotecari scesi di circa 50 punti base nell'ultimo mese,poiché alcuni potenziali acquirenti che in precedenza si sentivano tagliati fuori dal mercato si stanno riaffacciando", ha affermato il presidente della. “Con la nazione che affronta una notevole carenza di alloggi, aumentare la produzione di nuove case è il modo migliore per alleviare la crisi di accessibilità economica, espandere l’inventario immobiliare e abbassare l’inflazione”.per questo ciclo, e questo dovrebbe contribuire a stimolare la domanda degli acquirenti di case, nei prossimi mesi, con la componente HMI che misura le aspettative di vendita future in aumento di sei punti a dicembre", ha affermato R