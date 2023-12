Viola Park, SACE e Banco BPM sostengono Nigro & C. Costruzioni

(Teleborsa) -è intervenuta a garanzia di un Bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso daa favore di N(impresa toscana con sede a Prato, attiva dal 2000 nei settori dell’edilizia civile, industriale e commerciale) per la realizzazione del Viola Park, il nuovo impianto sportivo della ACF Fiorentina.L’intervento SACE - spiega la nota - rIl Viola Park, che si estende su una superficie di circa 25 ettari, è uno dei centri sportivi più grandi in Italia, ospita tutti gli uffici della ACF Fiorentina, i campi di allenamento della prima squadra maschile e femminile e quelli delle squadre giovanili. Inoltre, con la sola esclusione della prima squadra maschile, il centro rappresenta anche la sede degli incontri ufficiali casalinghi di tutte le squadre viola."Siamo orgogliosi di essere al fianco di un’eccellenza del territorio come Nigro per supportarla nel suo percorso di crescita", ha dichiarato, Relationship Manager Sales PMI Toscana di SACE. "Questa operazione conferma l’impegno di SACE a sostegno delle imprese anche in Toscana dove, nell’ultimo anno, abbiamo supportato progetti per quasi 2 miliardi di euro al fianco di più di 1.200 aziende, soprattutto PMI".“La nostra mission è quella di promuovere e sostenere il territorio e le sue imprese”, ha dichiaratoResponsabile Direzione Tirrenica di Banco BPM. “Questa importante operazione a favore di Nigro, leader nazionale nel comparto dell’edilizia privata con la quale abbiamo un rapporto consolidato, sottolinea la volontà del nostro istituto di valorizzare le eccellenze del territorio e fornire un supporto costante e concreto nella realizzazione di progetti di crescita innovativi e sostenibili”.per esserci stati al fianco nel percorso di realizzazione di uno dei centri sportivi più importanti su scala europea e mondiale” ha commentato Giovanni Nigro, amministratore della Nigro & C. Costruzioni. “Un supporto che mostra l’attenzione assicurata al territorio e ai progetti che danno lustro alla Toscana e all’Italia intera. La realizzazione del Viola Park ha dato forza alla nostra azienda e consapevolezza delle nostre potenzialità. Un progetto realizzato fianco a