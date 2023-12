4AIM, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 410 euro

4AIM SICAF

Ambromobiliare

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha iniziato la copertura sul titolo, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 103%), mentre ilsul titolo è "".Gli analisti scrivono che, in mezzo ai continui problemi macroeconomici, il, come volumi bassi e deflussi di investitori; tuttavia, molte aziende mostrano ancora un potenziale di crescita, abbinato a multipli di valutazione bassi."Riteniamo che 4AIM possa fornire un accesso rapido e diretto alle società quotate all'EGM, offrendo agli investitori istituzionali e professionali un'effettiva opportunità di diversificazione del rischio idiosincratico - si legge nella ricerca - Inoltre, 4AIM ha diritto ai fondi conformi al PIR. Beneficiando di un, le competenze di investimento di 4AIM sono ulteriormente rafforzate dalla, advisor di finanza strategica per le PMI. L'investimento nel crowdfunding rappresenta una porta verso startup con potenziale di crescita, generando sinergie con l'attività di investimento tradizionale".