Ambienta: altro anno di crescita con un incremento del 30% del proprio capitale umano

(Teleborsa) -("Ambienta"), uno dei più grandi asset manager europei focalizzato esclusivamente sulla sostenibilità ambientale,. Ambienta continua a crescere in modo solido e ad investire in un futuro sempre più internazionale: ad oggi la societài, incluse le nuove risorse che ne vanno a rafforzare le quattro sedi (Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera). Come già annunciato a Febbraio,- Ambienta Credit – sostenuta da un team che si è ulteriormente rafforzato nel corso del 2023. Nel team d’investimento hanno fatto il loro ingresso Franziska Manke, in arrivo da KKR, e Alexandre Mamelle, da Pemberton Asset Management Group. Andrea Gemmino si è invece aggiunto al team amministrativo.Nel Private Equity, Ambienta ha continuato a crescere in tutte le sedi europee. In Italia, dopo l’ingresso dicome Associate nella prima metà dell’anno, il team è stato ulteriormente potenziato con l’arrivo di Luca Daminelli nel ruolo di Investment Manager. Luca proviene dalla consulenza, con cinque anni di esperienza presso Bain e precedenti ruoli presso Partners Group e Investindustrial. In Francia, il team senior guidato da Gwenaelle Le Ho Daguzan, Partner, si arricchisce di Damien Marty nel ruolo di Principal, mentre Nicolas Caron e Manuella Tchanguin hanno fatto il loro ingresso in Ambienta come Associate e Analyst, rispettivamente, nella seconda metà dell’anno.Ambienta ha rafforzato anche ilcon l’inserimento dinella sede di Milano, a supporto del team italiano, e di Manuel Galitschke nella sede di Monaco, a supporto della crescita a livello internazionale. In precedenza, Francesco aveva coperto il ruolo di consulente presso Alix Partners, mentre Manuel era stato management consultant presso McKinsey e Alix Partners.Vista la continua e costante crescità della società,, non da ultimo con l’inserimento di due essenziali figure senior.ha assunto la funzione di Head of Marketing and Communications a Luglio, con l’obiettivo di elaborare e guidare la strategia globale di marketing di Ambienta per tutte le asset class private e public: l’implementazione di una strategia di marketing multicanale sarà indispensabile per alimentare la crescita futura. Biliana porta in Ambienta la sua esperienza quasi ventennale nel settore, con gli ultimi dieci anni nel ruolo di Head of Marketing and Investor Relations per Lumyna Investments.ha assunto la funzione di Head of Legal and Compliance in Ambienta nel mese di Ottobre. Dopo una brillante carriera presso importanti studi legali, Luca ha ricoperto ruoli di consulente legale senior presso prestigiose istituzioni finanziarie internazionali come ING, Pioneer Investments, UniCredit, RBS e, più di recente, è stato Head of Legal and Corporate Affairs presso DeA Capital.Il team Sustainability & Strategy, già potenziato nella prima metà dell’anno con l’inserimento dinel ruolo di ESG Manager, ha ulteriormente ampliato le proprie competenze ESG con l’ingresso di Simona Cristofanelli a luglio, nel ruolo di ESG Associate. Dopo l’arrivo di, che nel 2022 ha assunto la guida della funzione Investor Relations, nel 2023 si è unita ad Ambienta anche Mailin Badurina come Investor Relations Manager presso la sede di Londra.Un ulteriore rafforzamento delle funzioni corporate è stato completato cone, in particolare, con Antonio Alicandri nel ruolo di Manager, e 2 risorse junior nel team amministrativo di Milano. Da Ottobre, il team HR si è arricchito del contributo di Monica Dotti nel ruolo di HR Business Partner Manager. Monica proviene da Deutsche Bank, dove ricopriva la funzione di HR Business Partner per la Private Bank internazionale in Italia.Nelha continuato ad attrarre talenti in mercati internazionali sempre più competitivi, grazie anche alla propria attenzione per il benessere dei dipendenti, da sempre una priorità assoluta dell’azienda. Ambienta continua ad impegnarsi sul fronte della diversity ed è fiera di contare una sempre crescente presenza femminile in azienda, superando il 40% nel 2023. In particolare, l’Annual Internship Programme for Women (il programma di stage riservato da Ambienta alle giovani laureate), è ormai al suo secondo anno e ha dimostrato di essere determinante per offrire opportunità a talenti femminili con forti potenzialità in un settore tradizionalmente ad appannaggio maschile. Ambienta intende confermare il programma anche nel 2024, aggiungendo ulteriori posizioni in stage nelle sue sedi europee.Nelprevede di ampliare ulteriormente il team d’investimento, con particolare focus sul mercato europeo, all’insegna di una crescita continua e organica del personale. Ambienta continua ad essere una società focalizzata sulle persone, che continua a crescere senza mai perdere di vista la propria cultura, autenticità e competenza, alimentate e sviluppate nell’arco di un percorso lungo sedici anni., ha commentato: "La sostenibilità ambientale è oggi più che mai la più grande rivoluzione nella storia dell’economia. Già 16 anni fa siamo stati tra i primi a riconoscere che investire nella sostenibilità crea valore. Sono oggi felice di constatare come Ambienta continui ad attrarre grandi talenti che ambiscono a creare valore per gli investitori e ad affiancare gli imprenditori nel loro percorso di crescita internazionale, attraverso i nostri valori di autenticità e competenza. E, soprattutto, sono fiero di constatare che la nostra crescita non va a scapito della nostra cultura, basata su una comune visione di lungo periodo, una visione industriale tesa a costruire un leader mondiale negli investimenti legati alla sostenibilità ambientale".