Benzina e gasolio, UNCEM: prezzi ai minimi dall'estate

(Teleborsa) -per il “crollo” dell’olio combustibile impiegato nella termoelettrica, i cui volumi si sono in pratica azzerati per la fine dell’emergenza gas. Sostanzialmente in linea con i valori dello scorso anno le vendite totali al mercato – ossia escludendo dai consumi totali quelli connessi alle attività industriali di raffinazione.Il sostegno maggiore - si legge nella nota UNCEM - è arrivato dal trasporto aereo che per la prima volta ha superato anche i livelli pre-Covid, mentre i carburanti (benzina+gasolio) hanno mostrato un andamento lievemente negativo rispetto al novembre 2022 quando si registrarono vendite maggiori dovute all’anticipazione dei rifornimenti in vista, dal 1° dicembre 2022, della riduzione dello sconto di accisa e il conseguente incremento dei prezzi alla pompa di 10 €cents/litro più Iva. Ennesima conferma dei trend positivi per bitume e lubrificanti.Quanto alla dinamica deiin media la benzina a novembre è stati pari a 1,837 euro/litro, circa 10 centesimi in meno rispetto ad ottobre 2023, mentre il gasolio a 1,825, 8 centesimi in meno. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio sono risultati inferiori di 3,6 centesimi rispetto alla media dell’area euro.Nei primi undici mesi dell’anno i consumi totali si sono ridotti dell’1,3% rispetto al 2022, in larga parte per il “crollo” della petrolchimica (-490.000 tonnellate), dei bunker navali (-183.000) e dei consumi di olio combustibile per la termoelettrica (-173.000), nonostante il sostegno della mobilità stradale e la ripresa del trasporto aereo che insieme hanno superato di 660.000 tonnellate i volumi dello stesso periodo dello scorso anno. La(-376.000 tonnellate) a causa della flessione registrata sul canale extra-rete (-4%).